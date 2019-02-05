На «Лыжню России» выйдут более 20 тыс. москвичей

Москва, , 07:51 — REGNUM В Москве 9 февраля уже в третий раз состоится этап всероссийской массовой гонки «Лыжня России — 2019», сообщается на портале мэра столицы.

Массовый лыжный забег пройдет в 11 административных округах. Организаторы планируют, что на старт выйдут более 20 тыс. москвичей.

Отмечается, что во время проведения соревнований желающие могут сдать нормы ГТО. Для участия в «Лыжне России — 2019» нужна предварительная регистрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовая гонка «Лыжная Россия» пройдет во многих субъектах Российской Федерации. Это мероприятие проводится с 1982 года.

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