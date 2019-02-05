Эстафету огня Универсиады-2019 примет Енисейск

Енисейск, Красноярский край, , 06:45 — REGNUM Огонь зимней Универсиады-2019 сегодня, 5 февраля, пронесут по историческому центру Енисейска — красноярского города, которому в 2019 году исполнится 400 лет. Это один из самых старинных сибирских городов.

Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр, общая протяженность маршрута эстафеты в Енисейске — 2300 метров. Факелоносцы стартуют в 12:00 (местн.) в историческом центре города около памятника основателям Енисейска. После окончания эстафеты огня для состоится праздник с концертной программой.

Из Енисейска огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Канск. Следующий этап эстафеты состоится 9 февраля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, зимняя Универсиада-2019 пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. До этого важного для края события осталось меньше месяца.

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В настоящее время продолжается региональный этап эстафеты огня Студенческих игр.

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