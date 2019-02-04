Жозе Моуринью упал на лёд в Балашихе перед матчем КХЛ

Балашиха, Московская область, , 21:19 — REGNUM Известный футбольный тренер Жозе Моуринью упал на лёд после символического вбрасывания перед хоккейным матчем «Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург). Игра проходит 4 февраля в Подмосковье на «Балашиха-Арена».

В начале игры Моуринью вышел по ковровой дорожке на середину площадки и совершил символическое вбрасывание шайбы. После церемонии он направился назад, но ковёр под ногой поехал, тренер не удержал равновесие и упал. Хоккеисты помогли ему встать.

Как сообщало ИА REGNUM, матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проходит в Балашихе, поскольку арена «Авангарда» в Омске находится в плохом состоянии.

Моуринью в декабре 2018 года покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Ранее он работал в таких клубах, как «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».

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