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Команда Team Vitality из Франции победила в чемпионате по CS:GO

Спорт

За победу они получили $25 тыс

Команда Team Vitality из Франции победила в чемпионате по CS:GO
CS GO

Париж, 4 февраля 2019, 15:23 — REGNUM  Французская команда Team Vitality по дисциплине CS: GO стала чемпионом онлайн-соревнований WePlay! Lock and Load. В финальном матче она победила коллектив из Европы HellRaisers со счётом 2:0, сообщает портал Cybersport.ru.

За победу коллектив из Франции получил $25 тыс. За второе место HellRaisers наградили суммой в $15 тыс. Обладателями 3 и 4 места турнирной таблицы и пяти тысяч долларов стали команды BIG (Германия) и OpTic Gaming (Дания).

Турнир проходил с 30 января по 3 февраля, в нём принимало участие 12 коллективов.

Напомним, что ранее в киберспортивном сообществе разгорелся скандал. Профессиональный игрок по Dota 2 с ником Ched пожелал «смерти всем русским» в игровом чате. Скриншот этого заявления был выложен на Reddit, где пользователи обвинили киберспортсмена в ненависти к жителям России. Сам Ched и его команда iG. X пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал в мире киберспорта: геймер пожелал «смерти всем русским»

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