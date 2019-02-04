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«Ужинаю один»: Семак выиграл ужин с главным тренером «Зенита»

Спорт

Семак купил подарочный набор для болельщика

Санкт-Петербург, 4 февраля 2019, 15:15 — REGNUM  Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл ужин с главным тренером «Зенита». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Семака, он купил подарочный набор для болельщика. А там в комплекте он обнаружил сюрприз, которым оказалось приглашение на ужин с наставником «Зенита».

"Купил фанпак с сюрпризом. Ужинаю один», — пошутил Семак.

Напомним, Семак стал главным тренером «Зенита» летом 2018 года. На сегодняшний день команда идёт на первом месте в чемпионате России, имея в активе с 34 очка и на одно очко опережая ближайшего преследователя «Краснодар».

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