«Ужинаю один»: Семак выиграл ужин с главным тренером «Зенита»

Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл ужин с главным тренером «Зенита». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Семака, он купил подарочный набор для болельщика. А там в комплекте он обнаружил сюрприз, которым оказалось приглашение на ужин с наставником «Зенита».

"Купил фанпак с сюрпризом. Ужинаю один», — пошутил Семак.

Напомним, Семак стал главным тренером «Зенита» летом 2018 года. На сегодняшний день команда идёт на первом месте в чемпионате России, имея в активе с 34 очка и на одно очко опережая ближайшего преследователя «Краснодар».

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