Камбьяссо может сменить Спаллетти на посту главного тренера «Интера»

Милан, Италия, , 15:05 — REGNUM Миланский «Интер» может сменить главного тренера Лучано Спаллетти после матча 23-го тура чемпионата Италии против «Пармы». Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Отмечается, что на пост главного тренера «Интера» вместо Спаллетти может быть назначен бывший игрок клуба Эстебан Камбьяссо.

На сегодняшний день «Интер» занимает третье место в чемпионате Италии, отставая от «Ювентуса» на 20 очков. Последний раз команда побеждала 29 декабря — у «Эмполи» (1:0).

Добавим, что Камбьяссо играл в составе «Интера» с 2004 по 2014 год. За это время он пять раз становился чемпионом Италии и один раз выиграл Лигу чемпионов.

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