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Стоимость проведения матчей Евро-2020 в Петербурге превысит 1,5 млрд рублей

Спорт

Для легализации этих трат придется принять федеральный закон

Стоимость проведения матчей Евро-2020 в Петербурге превысит 1,5 млрд рублей
Дарья Драй © ИА REGNUM
Празднование победы сборной России на Дворцовой площади в дни ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 4 февраля 2019, 15:17 — REGNUM  Для подготовки и проведения в России четырех матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года придется потратить более 1,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на обеспечение деятельности оргкомитета российской части Евро-2020, соблюдение мер безопасности, эксплуатацию инфраструктуры стадиона «Санкт-Петербург», где будут проходить матчи, на бесплатный проезд болельщиков и продвижение российских матчей чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает ТАСС, такие расчеты представлены в проекте федерального закона, направленного на организацию Евро-2020 на территории России.

В частности, деятельность оргкомитета «Россия-2020» потребует из федерального бюджета в 2018—2020 годах более 376,4 млн рублей. Основная часть этих средств (144,18 млн руб.) пойдет на оплату труда.

На обеспечение мер безопасности на матчах чемпионата Европы и в местах проведения связанных с ним мероприятий в Санкт-Петербурге планируется выделить более 650 млн рублей.

На мероприятия по продвижению чемпионата Европы 2020 года — организацию фан-зон, мероприятия в области устойчивого развития, меры по транспортному обеспечению — запросят сумму размере 392 млн рублей.

Из них почти 130 млн уйдет на организацию бесплатного проезда для болельщиков в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, метрополитеном и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам УЕФА.

«По прогнозным оценкам, в дни проведения Евро-2020 на четыре матча необходимо будет перевезти 213 452 человека», — отмечает источник.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург, единственный из российских городов, примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

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Как заявляют в Смольном, Санкт-Петербург уже сейчас готов принимать матчи чемпионата Европы по футболу, благодаря богатому наследию чемпионата мира 2018 года.

Во время ЧМ-2018 футбольный стадион на Крестовском острове посетили 448 686 болельщиков из 179 стран мира, а фан-зона на Конюшенной площади Петербурга приняла более 1 миллиона 300 тысяч посетителей.

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Чемпионат Европы по футболу — 2020
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