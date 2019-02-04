Жозе Моуринью прибыл на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА

Балашиха, Московская область, , 14:29 — REGNUM На матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Авангардом» и СКА приехал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Об этом 4 февраля сообщается на странице омского клуба в Twitter.

Матч пройдёт в подмосковной Балашихе, где временно проводит свои домашние матчи «Авангард» из-за плохого состояния арены в Омске.

https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1092358442545803264

Ранее сообщалось, что Моуринью может провести символическое вбрасывание перед матчем.

Напомним, в декабре Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Ранее он работал в таких клубах, как «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал». 55-летний специалист становился чемпионом Португалии, Англии, Италии и Испании, а также два раза выиграл Лигу чемпионов.

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