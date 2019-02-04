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«Енисей» подписал контракт с полузащитником Хубуловым

Спорт

Хубулов ушёл из турецкого «Эрзурумспора»

Красноярск, 4 февраля 2019, 13:48 — REGNUM  Красноярский «Енисей» подписал контракт с полузащитником Арсеном Хубуловым. Об этом 4 февраля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 28-летний хавбек расторг контракт с турецким клубом «Эрзурумспор», после чего подписал соглашение с «Енисеем».

В текущем сезоне Хубулов сыграл всего в трёх матчах чемпионата Турции, проведя на поле в общей сложности 98 минут. Ранее он выступал за такие клубы, как «Автодор», «Алания», «Кубань» и «Анжи».

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