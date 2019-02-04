«Енисей» подписал контракт с полузащитником Хубуловым

Красноярск, , 13:48 — REGNUM Красноярский «Енисей» подписал контракт с полузащитником Арсеном Хубуловым. Об этом 4 февраля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 28-летний хавбек расторг контракт с турецким клубом «Эрзурумспор», после чего подписал соглашение с «Енисеем».

В текущем сезоне Хубулов сыграл всего в трёх матчах чемпионата Турции, проведя на поле в общей сложности 98 минут. Ранее он выступал за такие клубы, как «Автодор», «Алания», «Кубань» и «Анжи».

Читайте также: «Енисей» объявил о переходе полузащитника Савичева