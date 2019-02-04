Головин включён в символическую сборную тура в чемпионате Франции

Монако, , 13:26 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включён в символическую сборную 23-го тура чемпионата Франции по версии журнала L’Equipe, сообщается на сайте издания.

В матче против «Тулузы» Головин стал автором забитого гола. Для него этот мяч стал вторым в двух последних матчах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Монако» одержал победу над «Тулузой» со счётом 2:1. В составе «Монако» отличились Головин и Сеск Фабрегас.

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