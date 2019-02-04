Фернандо Алонсо намекнул на возможное возвращение в «Формулу-1»

Рим, , 13:07 — REGNUM Испанский автогонщик Фернандо Алонсо впервые после ухода из «Формулы-1» высказался о возможном возвращении в королевский класс. Своими мыслями он поделился в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 3 февраля.

«Я всегда говорил, что это (уход из «Формулы-1» — прим. ИА REGNUM ) было «до свидания». Сейчас я сталкиваюсь с другим вызовом с адекватной техникой, но у меня нет никаких планов на 2020 год. Выиграть третий чемпионат мира было бы самой большой радостью, конечно», — сказал Алонсо.

«[Михаэль] Шумахер гонялся до 43 лет. Если ты чувствуешь себя сильным, не надо смотреть на возраст. Ты просто гоняешься, пока не понимаешь, что есть кто-то сильнее тебя. Это может случиться и в 25, и в 48 лет», — добавил он.

Алонсо отметил, что в грядущем сезоне «Формулы-1» года будет пристально следить за выступлениями польского пилота Роберта Кубицы, возвращающегося в гонки после тяжелейшей травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо покинул чемпионат по завершении сезона 2018 года. В конце января экипаж 37-летнего пилота выиграл престижную гонку «24 часа Дайтоны».

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