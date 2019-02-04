Трамп не хочет, чтобы его младший сын играл в футбол

Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не стал бы специально напрвлять своего младшего сына к футболу, сообщает 4 февраля NBC по результатам прошедшей накануне Супербоула по футболу пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, позволит ли он своему младшему сыну играть в футбол, Трам сказал:

«Это очень, очень сложный вопрос. Это очень хороший вопрос. Если бы он захотел? Утвердительный ответ. Буду ли я направлять его в эту сторону? Нет, я бы не стал. Мне не нравятся репортажи, которые я вижу, связанные с футболом. Я имею в виду, это опасный вид спорта, и я думаю… это действительно тяжело. Я думал, что оборудование станет лучше, и так оно и есть, шлемы стали намного лучше, но это не решило проблему. Знаете, мне неприятно это говорить, потому что люблю смотреть футбол, и считаю, что Национальная футбольная лига — это отлично. Но я действительно думаю, что мой сын… Короче, я слышал, как игроки НФЛ говорили, что они не позволят своим сыновьям играть в футбол. Так что это не совсем уникально».

Напомним, накануне команда «Нью-Инглэнд Пэтриотс» стала шестикратным победителем Супербоула. В финале «Пэтриотс» обыграли «Лос-Анджелес Рэмс» со счётом 13:3.