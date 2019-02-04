Понедельник, 4 Февраля 2019 года
12:05:02 МСК

Гарри Кейн планирует восстановиться после травмы раньше срока

Спорт

Планировалось, что он сможет вернуться к тренировкам не раньше начала марта

Лондон, 4 февраля 2019, 12:04 — REGNUM  Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что планирует восстановиться после травмы раньше, чем прогнозировали врачи. Об этом сообщает Sky Sports.

«Моё восстановление идёт хорошо. Я хочу приступить к занятиям с мячом, а там посмотрим, как отреагирует лодыжка», — сказал Кейн.

Напомним, Кейн получил травму в матче 22-го тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Медицинское обследование показало, что у него повреждение связок левой лодыжки.

Планировалось, что он сможет вернуться к тренировкам не раньше начала марта.

Читайте также: Гарри Кейн может пропустить около месяца из-за травмы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить