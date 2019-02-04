Гарри Кейн планирует восстановиться после травмы раньше срока

Лондон, , 12:04 — REGNUM Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что планирует восстановиться после травмы раньше, чем прогнозировали врачи. Об этом сообщает Sky Sports.

«Моё восстановление идёт хорошо. Я хочу приступить к занятиям с мячом, а там посмотрим, как отреагирует лодыжка», — сказал Кейн.

Напомним, Кейн получил травму в матче 22-го тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Медицинское обследование показало, что у него повреждение связок левой лодыжки.

Планировалось, что он сможет вернуться к тренировкам не раньше начала марта.

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