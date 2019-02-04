Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Голкипер «Спартака» Селихов провёл тренировку в общей группе

Спорт

Селихов пропустил предыдущее занятие из-за болей в спине

Москва, 4 февраля 2019, 11:54 — REGNUM  Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов провёл тренировку в общей группе после того, как пропустил предыдущее занятие из-за болей в спине. Об этом 4 февраля сообщается на странице клуба в Twitter.

На данный момент «Спартак» второй зимний сбор в Турции. Подопечные Олега Кононова проведут три товарищеских матча: 5 февраля сыграют со словенским «Марибором», 9 февраля — со словацким «Слованом», а 12 февраля — с ещё одним клубом из Словении «Мура».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» выиграл Кубок «Матч Премьер», одержав три победы в трёх матчах: над «Зенитом» (3:0), «Ростовом» (2:1) и «Локомотивом» (4:0).

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