Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Кенийский клуб обвиняет тренера из Уганды в договорных матчах

Спорт

Тренер платил некоторым игрокам, чтобы те проигрывали матчи

Какамега, Кения, 4 февраля 2019, 11:34 — REGNUM  Владелец Кенийского футбольного клуба обвинил тренера из Уганды в организации договорных матчей. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Селофас Шиманьюла, владелец клуба Home Boyz в городе Какамега на западе Кении, обвинил тренера Пола Нката и его ассистента в организации договорных матчей в премьер-лиге, проспонсированной организацией SportPesa.

«Мы думали, что плохие результаты были закономерными, однако мы обнаружили, что наш тренер делает ставки на матчи. Он платил некоторым игрокам от 50 до 200 тысяч шиллингов (от 500 до 2000 долларов США), чтобы они проигрывали матчи», — рассказал журналистам Шиманьюла.

Полиция сообщила, что она начала расследование скандала.

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Футбол
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