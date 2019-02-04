Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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«Торонто» обыграл «Клипперс» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 121:103

Торонто, Канада, 4 февраля 2019, 10:56 — REGNUM  «Торонто Рэпторз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:103.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Шай Жильжо-Александер, набравший 19 очков.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Серж Ибака, сделавший дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

На сегодняшний день «Торонто» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Клипперс» идут на 13-м месте.

«Торонто Рэпторз» (Торонто) — «Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — 121:103 (23:23, 42:28, 32:29, 24:23).

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