Теннисист Андрей Рублёв выбыл из топ-100 рейтинга ATP

Лондон, , 10:34 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв выбыл из списка ста лучших ракеток мира. Обновлённая версия рейтинга представлена 4 февраля на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рублёв опустился на одну строчку — с 100-го на 101-е место.

Среди других российских теннисистов Карен Хачанов занимает 11-е место, Даниил Медведев находится на 16-й позиции, Евгений Донской располагается на 96-й строчке.

Рейтинг ATP от 4 февраля.

Новак Джокович (Сербия) — 10 955. Рафаэль Надаль (Испания) — 8320. Александр Зверев (Германия) — 6475. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845. Роджер Федерер (Швейцария) — 4600. Кей Нисикори (Япония) — 4100. Доминик Тим (Австрия) — 3960. Джон Иснер (США) — 3155. Марин Чилич (Хорватия) — 3140. Карен Хачанов (Россия) — 2880.

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