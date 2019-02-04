Теннисист Андрей Рублёв выбыл из топ-100 рейтинга ATP

Лондон, 4 февраля 2019, 10:34 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв выбыл из списка ста лучших ракеток мира. Обновлённая версия рейтинга представлена 4 февраля на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рублёв опустился на одну строчку — с 100-го на 101-е место.
Среди других российских теннисистов Карен Хачанов занимает 11-е место, Даниил Медведев находится на 16-й позиции, Евгений Донской располагается на 96-й строчке.
Рейтинг ATP от 4 февраля.
- Новак Джокович (Сербия) — 10 955.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 8320.
- Александр Зверев (Германия) — 6475.
- Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060.
- Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 4600.
- Кей Нисикори (Япония) — 4100.
- Доминик Тим (Австрия) — 3960.
- Джон Иснер (США) — 3155.
- Марин Чилич (Хорватия) — 3140.
- Карен Хачанов (Россия) — 2880.
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