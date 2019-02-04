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«Нью-Инглэнд Пэтриотс» стал шестикратным победителем Супербоула

Спорт

В финале «Пэтриотс» обыграли «Лос-Анджелес Рэмс» со счётом 13:3

«Нью-Инглэнд Пэтриотс» стал шестикратным победителем Супербоула
Американский футбол

Атланта, США, 4 февраля 2019, 09:48 — REGNUM  Клуб Национальной футбольной лиги (NFL) «Нью-Инглэнд Пэтриотс» стал победителем в финальном матче сезона — Супербоуле, обыграв «Лос-Анджелес Рэмс» со счётом 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0).

«Нью-Инглэнд» победил благодаря тач-дауну Сони Мичела и экстра-пойнту Стивена Гостковски во второй половине матча.

Благодаря этой победе «Пэтриотс» стали шестикратными чемпионами NFL (2001, 2003, 2004, 2014, 2017, 2019). Они вышли на первое место по количеству побед, сравнявшись с «Питтсбург Стилерз».

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Футбол
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