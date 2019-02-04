«Нью-Инглэнд Пэтриотс» стал шестикратным победителем Супербоула

Атланта, США, , 09:48 — REGNUM Клуб Национальной футбольной лиги (NFL) «Нью-Инглэнд Пэтриотс» стал победителем в финальном матче сезона — Супербоуле, обыграв «Лос-Анджелес Рэмс» со счётом 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0).

«Нью-Инглэнд» победил благодаря тач-дауну Сони Мичела и экстра-пойнту Стивена Гостковски во второй половине матча.

Благодаря этой победе «Пэтриотс» стали шестикратными чемпионами NFL (2001, 2003, 2004, 2014, 2017, 2019). Они вышли на первое место по количеству побед, сравнявшись с «Питтсбург Стилерз».