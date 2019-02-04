Вратарь «Бостона» Раск признан первой звездой дня в НХЛ

Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 4 февраля сообщается на сайте лиги.

Раск сыграл на ноль в матче с «Вашингтоном» (1:0), отразив все 24 броска по своим воротам.

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Второй звездой стал форвард «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен, который забил гол в овертайме матча с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3) и принёс свей команде победу.

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Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Калгари Флэймз» Дерек Райан. В матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:3) на его счету гол и результативная передача.

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