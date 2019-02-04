Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России

Москва, , 08:40 — REGNUM Фигуристка Александра Трусова выиграла чемпионат России среди юниоров. Она получила от судей 233,99 балла за короткую и произвольную программы.

Второе место заняла Алёна Косторная, результат которой составил 230,79 балла. Замкнула тройку Анна Щербакова, получившая за свой прокат 223,97 балла.

Отметим, что все три фигуристки являются ученицами тренера Этери Тутберидзе.

Напомним, на взрослом чемпионате России, который прошёл в декабре, победительницей стала Анна Щербакова, Трусова стала второй, а Косторная выиграла бронзу.

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