Кики Бертенс стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 08:32 — REGNUM Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

В финале Бертенс одержала победу над представительницей Хорватии Донной Векич. Встреча, продолжавшаяся 1 час 44 минуты, завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Бертенс восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, восемь ошибок на подаче и три брейка.

Для Бертенс эта победа стала первой в WTA в текущее сезоне и восьмой в карьере.

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