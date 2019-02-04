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Кики Бертенс стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге

Спорт

В финале Бертенс одержала победу над Донной Векич из Хорватии

Кики Бертенс стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге
Steven Pisano
Кики Бертенс

Санкт-Петербург, 4 февраля 2019, 08:32 — REGNUM  Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

В финале Бертенс одержала победу над представительницей Хорватии Донной Векич. Встреча, продолжавшаяся 1 час 44 минуты, завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Бертенс восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, восемь ошибок на подаче и три брейка.

Для Бертенс эта победа стала первой в WTA в текущее сезоне и восьмой в карьере.

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