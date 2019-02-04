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Тхэквондисты из Казахстана завоевали пять золотых медалей на турнире в ОАЭ

Спорт

Турнир Fujairah Open прошел с 1 по 3 февраля 2019 года

Абу-Даби, 4 февраля 2019, 08:31 — REGNUM  Спортсмены из Казахстана завоевали шесть золотых медалей на международном турнире по тхэквондо Fujairah Open в ОАЭ, сообщили 4 февраля в пресс-службе национального олимпийского комитета республики.

Бойцы из Казахстана также завоевали пять серебряных медалей и восемь бронзовых. Первые места в весовой категории до 63 кг занял Казбекулы Бахтияр, в категории до 68 кг — Нурсултан Мамаев, до 80 кг — Рахым Адилханов, до 57 кг — Смайыл Дуйсебай. В весовой категории более 73 кг среди женщин первое место заняла Аксауле Тикебаева.

Отметим, турнир Fujairah Open прошел с 1 по 3 февраля 2019 года в городе Фуджейре. В ходе соревнований присваивались рейтинговые очки, которые позволяют принять участие в Олимпийских играх в Токио.

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