Тхэквондисты из Казахстана завоевали пять золотых медалей на турнире в ОАЭ

Абу-Даби, , 08:31 — REGNUM Спортсмены из Казахстана завоевали шесть золотых медалей на международном турнире по тхэквондо Fujairah Open в ОАЭ, сообщили 4 февраля в пресс-службе национального олимпийского комитета республики.

Бойцы из Казахстана также завоевали пять серебряных медалей и восемь бронзовых. Первые места в весовой категории до 63 кг занял Казбекулы Бахтияр, в категории до 68 кг — Нурсултан Мамаев, до 80 кг — Рахым Адилханов, до 57 кг — Смайыл Дуйсебай. В весовой категории более 73 кг среди женщин первое место заняла Аксауле Тикебаева.

Отметим, турнир Fujairah Open прошел с 1 по 3 февраля 2019 года в городе Фуджейре. В ходе соревнований присваивались рейтинговые очки, которые позволяют принять участие в Олимпийских играх в Токио.

Читайте ранее в этом сюжете: Каратисты из Казахстана стали призерами международного турнира в Париже