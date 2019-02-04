«Монреаль» в овертайме вырвал победу у «Эдмонтона»

Монреаль, Канада, , 07:53 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Монреаля» отличились Ши Уэбер, Макс Доми, Еспери Котканиеми и Джонатан Друен.

В составе «Эдмонтона» дубль оформил форвард Леон Драйзайтль. Ещё один точный бросок на счету Коннора Макдэвида.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 64 очка в 53 матчах. «Эдмонтон» идёт на 24-м месте, в активе команды 51 очко в 52 играх.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0).

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