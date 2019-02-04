«Калгари» с минимальным счётом обыграл «Каролину»

Роли, США, , 07:47 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Калгари» отличились Элиас Линдхольм, Дерек Райан, Гарнет Хэтэуэй и Ноа Хэнифин. У «Каролины» точные броски на счету Теуво Теравяйнена, Даги Хэмилтона и Себастьяна Ахо.

На сегодняшний день «Калгари» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 73 очка в 53 матчах. «Каролина» идёт на 17-м месте, в активе команды 56 очков в 52 играх.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).

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