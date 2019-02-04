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«Рома» и «Милан» не выявили победителя

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

Рим, 4 февраля 2019, 07:07 — REGNUM  «Рома» и «Милан» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Милан» открыл счёт на 26-й минуте, гол забил новичок команды, польский нападающий Кшиштоф Пёнтек. «Рома» отыгралась на 46-й минуте благодаря голу полузащитника Николо Дзаньоло.

На сегодняшний день «Рома» занимает пятое место в чемпионате Италии, на счету команды 35 очков после 22 матчей. «Милан» идёт на четвёртом месте, имея в активе 36 очков после 22 игр.

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