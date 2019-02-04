ПСЖ потерпел первое поражение в чемпионате Франции

Лион, Франция, , 06:52 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» потерпел первое поражение в чемпионате Франции, проиграв «Лиону». Встреча, прошедшая в Лионе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На седьмой минуте матч счёт открыл полузащитник ПСЖ Анхель ди Мария. На 33-й минуте форвард «Лиона» Мусса Дембеле восстановил равновесие.

Победный гол в матче забил форвард «Лиона» Набиль Фекир на 49-й минуте, реализовав пенальти.

Отметим, что в составе ПСЖ дебютировал бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, вышедший на замену на 79-й минуте встречи.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции, на счету команды 56 очков после 21 матча. «Лион» идёт на третьем месте, имея в активе 43 очка после 23 игр.

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