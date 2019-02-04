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«Манчестер Юнайтед» одержал седьмую победу при Сульшере

Спорт

Встреча с «Лестером» завершилась со счётом 1:0

Лестер, Великобритания, 4 февраля 2019, 06:40 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лестером» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд на девятой минуте.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в чемпионате Англии, на счету команды 48 очков после 25 матчей. «Лестер» идёт на 11-м месте, имея в активе 32 очка после 25 игр.

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