«Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом» благодаря хет-трику Агуэро

Манчестер, Великобритания, , 06:33 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Манчестер Сити» хет-трик оформил нападающий Серхио Агуэро. У «Арсенала» отличился защитник Лоран Косельни.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии, на счету команды 59 очков после 25 матчей. «Арсенал» идёт на шестом месте, имея в активе 47 очков после 25 игр.

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