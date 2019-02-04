Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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«Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом» благодаря хет-трику Агуэро

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Манчестер, Великобритания, 4 февраля 2019, 06:33 — REGNUM  «Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Манчестер Сити» хет-трик оформил нападающий Серхио Агуэро. У «Арсенала» отличился защитник Лоран Косельни.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии, на счету команды 59 очков после 25 матчей. «Арсенал» идёт на шестом месте, имея в активе 47 очков после 25 игр.

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