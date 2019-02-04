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Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019 завершился победой Кики

Спорт

Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей St. Petersburg Ladies Trophy 2019, обыграв Донну Векич из Хорватии

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Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019 завершился победой Кики
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кики Бертенс (Нидерланды)

Санкт-Петербург, 4 февраля 2019, 11:31 — REGNUM  3 февраля на стадионе «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге состоялись финальные матчи St. Petersburg Ladies Trophy.

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Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019
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Зрители
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Зрители

Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей теннисного турнира в одиночном разряде. В финальном матче вторая ракетка соревнований Бертенс в двух сетах обыграла тридцатую ракетку мира Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Как сообщает «Чемпионат.com», матч продолжался 1 час 44 минуты. Бертенс 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Векич 2 эйса, 8 ошибок на подаче и 3 брейка из 4. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 3−2 в пользу Векич.

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Кики Бертенс (Нидерланды)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кики Бертенс (Нидерланды)
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Кики Бертенс (Нидерланды)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кики Бертенс (Нидерланды)
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Кики Бертенс (Нидерланды)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кики Бертенс (Нидерланды)
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Донна Векич (Хорватия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Донна Векич (Хорватия)
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Донна Векич (Хорватия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Донна Векич (Хорватия)
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Донна Векич (Хорватия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Донна Векич (Хорватия)
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Донна Векич (Хорватия) и Кики Бертенс (Нидерланды)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Донна Векич (Хорватия) и Кики Бертенс (Нидерланды)
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Донна Векич (Хорватия) и Кики Бертенс (Нидерланды)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Донна Векич (Хорватия) и Кики Бертенс (Нидерланды)

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова завоевали титул в парном турнире. В финале они обыграли дуэт Анна Калинская (Россия) и Виктория Кужмова (Словакия) в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин запечатлел лучшие моменты турнира.

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Мария Саккари (Греция)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Мария Саккари (Греция)
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Мария Шарапова (Россия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Мария Шарапова (Россия)
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Мария Шарапова (Россия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Мария Шарапова (Россия)
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Работа фотографов
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Работа фотографов
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Объективы для тенниса
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Объективы для тенниса
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Финал парного разряда
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Финал парного разряда
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Шарапова Мария (Россия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Шарапова Мария (Россия)
98
Юлия Гёргес (Германия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Юлия Гёргес (Германия)
68
Кики Бертенс (Нидерланды)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кики Бертенс (Нидерланды)
49
Екатерина Александрова (Россия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Екатерина Александрова (Россия)
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Донна Бекич (Хорватия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Донна Бекич (Хорватия)
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Виктория Азаренко (Беларусь)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Виктория Азаренко (Беларусь)
20
Виктория Азаренко (Беларусь)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Виктория Азаренко (Беларусь)
8
Анастасия Павлюченкова (Россия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Анастасия Павлюченкова (Россия)
5
Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019
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Мария Шарапова (Россия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Мария Шарапова (Россия)

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Макарова и Гаспарян выиграли турнир WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде

regnum author Андрей Пронин
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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