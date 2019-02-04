Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019 завершился победой Кики

Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM 3 февраля на стадионе «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге состоялись финальные матчи St. Petersburg Ladies Trophy.

Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей теннисного турнира в одиночном разряде. В финальном матче вторая ракетка соревнований Бертенс в двух сетах обыграла тридцатую ракетку мира Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Как сообщает «Чемпионат.com», матч продолжался 1 час 44 минуты. Бертенс 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Векич 2 эйса, 8 ошибок на подаче и 3 брейка из 4. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 3−2 в пользу Векич.

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова завоевали титул в парном турнире. В финале они обыграли дуэт Анна Калинская (Россия) и Виктория Кужмова (Словакия) в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин запечатлел лучшие моменты турнира.

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