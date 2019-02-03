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Сборная России по шорт-треку победила в смешанной эстафете на этапе КМ

Спорт

Победный результат составил 2 минуты 40,527 секунды

Дрезден, Германия, 3 февраля 2019, 18:42 — REGNUM  Российская сборная по шорт-треку стала победительницей в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на этапе Кубка мира, проходящем в Дрездене, сообщает 3 февраля Сhampionat.com.

В составе российской смешанной сборной выступили Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов и Софья Просвирнова. Их победный результат составил 2 минуты 40,527 секунды.

На втором месте венгерская смешанная сборная с результатом 2 минуты 41,045 секунды. На третьем — сборная Великобритании. Их результат 2 минуты 41,762 секунды.

Отметим, это вторая победа сборной России на дрезденском этапе мирового первенства. Ранее Софья Просвирнова стала победительницей на дистанции 100 метров у женщин.

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Конькобежный спорт
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