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Вратарь ХК «Торпедо» Галимов выбыл до конца текущего сезона

Спорт

Игрок был травмирован на первой минуте игры с клубом «Спартак»

Нижний Новгород, 3 февраля 2019, 18:24 — REGNUM  Голкипер хоккейного нижегородского клуба «Торпедо» Станислав Галимов не сможет участвовать в играх КХЛ до конца текущего сезона, сообщается 3 февраля в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги.

Согласно пресс-релизу, Галимов помещен нижегородской командой в список травмированных до 30 апреля текущего года и потому в играх нынешнего сезона принять участие уже не сможет.

30-летний голкипер получил травму во время игры с клубом «Спартак» (Москва), на первой минуте встречи. Его текущий контакт с клубом рассчитан до 30 апреля 2019 года.

Отметим, Станислав Галмов провел в текущем сезоне 28 матчей и отразил в них 92,3% бросков по его воротам, он в среднем пропускает 2,65 шайбы.

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