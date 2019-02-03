Макарова и Гаспарян выиграли турнир WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде

Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM Российские теннисистки Екатерина Макарова и Маргарита Гаспарян выиграли в парном разряде на женском теннисном турнире WTA в Санкт-Петербурге, сообщает 3 февраля «Советский спорт».

В финальном матче Макарова и Гаспарян одержали победу над теннисным дуэтом в составе: словацкая теннисистка Виктория Кужумова и ещё одна спортсменка из России Анна Калиновская, со счетом 7:5, 7:5.

Мачт продолжался в течение 1 часа 29 минут. За это время победительницы четырежды подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и смогли реализовать 4 брейк-пойнта из 8 возможных. Их соперницы три раза подали навылет, допустили одну ошибку при подаче и смогли сделать два брейк-пойнта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, победительницами в парном разряде ещё одного турнира WTA в Хуахине (Таиланд) стал румынский дуэт теннисисток в составе Ирина-Камелия Бегу и Моника Никулеску.