Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
18:11:56 МСК

«Торино» и СПАЛ сыграли вничью в матче 22-го тура серии А

Спорт

Итоговый счет матча 0:0

«Торино» и СПАЛ сыграли вничью в матче 22-го тура серии А
Lungoleno
Стадион «Паоло Мацца»

Феррара, Италия, 3 февраля 2019, 17:43 — REGNUM  Итальянские футбольные команды «Торино» и СПАЛ сыграли вничью в матче 22-го тура итальянского чемпионата серии А, сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

Игра проходила на поле стадиона «Паола Мацца» в Ферраре и завершилась с ничейным счетом 0:0.

При этом на 65-й минуте игры с поля был удален камерунский защитник «Торино» Николя Н'Кулу, после чего гости остались в меньшинстве, однако это обстоятельство СПАЛу никак не помогло.

Отметим, по итогам игры СПАЛ с 22 очками находится на четырнадцатой строчке в турнирной таблице итальянского чемпионата серии А, «Торино» же поднялся на девятую позицию с 31 очком.

В следующем туре СПАЛ 10 февраля поедет в гости к «Атланте» в Бергамо, а «Торино» в этот же день примет у себя «Ундинезе».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить