«Вильярреал» и «Эспаньол» сыграли вничью

Вильярреаль, Испания, , 16:40 — REGNUM Испанские футбольные клубы «Вильярреал» и «Эспаньол» разошлись миром в матче 22-го тура испанской Примеры, сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

Игра проходила на поле стадиона «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и закончилась с ничейным счетом 2:2.

Счет на 37-й минуте открыл полузащитник «Вильярреала» Висенте Ибора, а затем его партнёр по клубу Санти Касорла на 64-й минуте удачно реализовал пенальти, назначенный в ворота «Эпаньола», и этим удвоил преимущество своей команды.

Однако, несмотря на многообещающие перспективы, надеждам «Вильярреала» на победу не суждено было сбыться в этот вечер. Сначала защитник хозяев Даниэле Бонера срезал мяч в ворота собственной команды, чем отыграл для гостей один мяч, а затем защитник «Эспаньола» из Венесуэлы Росалес Роберто на 81-й минуте счет сравнял.

Отметим, что по итогам игры «Эспаньол» с 25 очками находится на четырнадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Вильреал» остается на девятнадцатом месте с 19 очками.