Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
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«Краснодар» переиграл «Нью-Ингленд Революшн» в товарищеской встрече

Спорт

2:0 в пользу «Краснодара»

Марбелья, Испания, 3 февраля 2019, 16:38 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу всухую над футболистами американской команды «Нью-Ингленд Революшн» в товарищеском матче, сообщает 3 февраля Сhampionat.com.

Товарищеская игра состоялась в испанской Марбелье на стадионе «Дама де ноче» и закончилась победой российской команды со счетом 2:0.

Героем матча стал форвард краснодарской команды Магомед-Шапи Сулейманов, который дважды поразил ворота соперника (49-я и 77-я минуты).

Отметим, «Краснодар» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место с 33 очками, уступая лидеру — санкт-петербургскому «Зениту», одно очко.

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