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Тренер «Эмполи» о переходе Мевли из «Зенита»: «Клуб работает над этим»

Спорт

«Не знаю, сможем ли что-то изменить, но клуб работает над этим», — рассказал главный тренер «Эмполи»

Тренер «Эмполи» о переходе Мевли из «Зенита»: «Клуб работает над этим»
fc-zenit.ru
Миха Мевля

Эмполи, Италия, 3 февраля 2019, 16:11 — REGNUM  Главный тренер итальянского футбольного клуба «Эмполи» Джузеппе Якини рассказал, что его клуб продолжает работу по переходу в состав команды словенского защитника санкт-петербургского клуба «Зенит» Михи Мевли, его слова приводит 3 февраля Football Italia.

По словам Якини, клуб пожертвовал своим полузащитником Михо Зайцем, продав его в «Фенербахче», для того чтобы оплатить покупку новых игроков, одним из которых является Миха Мевля, однако электронный трансфер не был вовремя зарегистрирован.

«Не знаю, сможем ли что-то изменить, но клуб работает над этим», — рассказал главный тренер «Эмполи» и добавил, что в ФИФА говорят, что трансфер зарегистрировали, хотя факс прибыл на две минуты позже.

«Мы сделали всё что должны были сделать», — заключил Джузеппе Якини.

Отметим, Мевля перешел в Зенит» в 2017 годы сроком на четыре года. До этого футболист играл за такие клубы как «Горица», «Лозанна» и «Бней Сахнин».

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