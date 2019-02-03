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Демченко выиграла бронзу на этапе КМ по санному спорту в Германии

Спорт

Первое место у итальянской спортсменки Сандры Робачер

Берлин, 3 февраля 2019, 15:50 — REGNUM  Российская саночница Виктория Демченко выиграла бронзовую награду на этапе Кубка мира по санному спорту, проходящему в Альтенберге (Германия), сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

На соревнованиях по причине неблагоприятной погоды был проведен только один заезд.

Первое место у итальянской спортсменки Сандры Робачер, ее результат составил 53,932 секунды. На втором месте представительница Германии Натали Газенбергер, которая пришла к финишу с результатом +0,090 секунды. Третий результат Виктории Демченко — +0,246 секунды ко времени победительницы.

Ещё одна российская саночница Татьяна Иванова вошла в десятку лучших, заняв десятое место с отставанием от лидера +0,451 секунды.

Отметим, следующий этап Кубка мира по санному спорту состоится с 9 по 10 февраля в немецком Оферхофе.

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Санный спорт
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