СМИ: Усман Дембеле пропустит матч «Барселоны» с «Реалом»

Барселона, Испания, , 15:49 — REGNUM Французский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Усман Дембеле пропустит первый матч полуфинала Кубка Испании, сообщает 3 февраля El Mundo Deportivo.

По данным источника, 21-летний игрок заболел гриппом.

Кроме этого, хотя Дембеле и полностью восстановился после травмы лодыжки, тренеры «Барселоны» не намерены выпускать его на поле в ближайшее время, для того чтобы не усугублять его общее состояние перед тем как команда начнет снова играть в лиге Чемпионов.

Футболист провел в текущем сезоне 19 матчей и отметился в них 8 мячами и 3 результативными передачами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, что аргентинский форвард команды Лионель Месси, вероятно, не сможет некоторое время выходить на поле из-за того, что он был получил травму в игре с «Валенсией»