Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
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«Уфа» подписала контракт с вратарем Шафинским

Спорт

Голкипер и команда договорились о заключении долгосрочного соглашения

Уфа, 3 февраля 2019, 15:20 — REGNUM  Футбольный клуб РПЛ «Уфа» заключил соглашение с вратарем Юрием Шафинским, сообщается 3 февраля на официальном сайте команды из Башкирии.

Также в сообщении говорится, что голкипер и команда договорились о заключении долгосрочного соглашения, и что игрок уже присоединился к команде своего нового клуба на учебно-тренировочных сборах в Ларнаке (Кипр).

Шафинский, являющийся воспитанником московской клуба «Торпедо», начал карьеру в 2013 году в качестве запасного вратаря «Локомотива». В 2015 перешел в «Анжи», в 2017 — в «Томь», за которую сыграл в 30 матчах и сыграл в 13 из них на ноль.

Отметим, «Уфа» в настоящее время находится на четырнадцатой строчке турнирной таблицы РПЛ с 16 очками после 17 туров.

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Футбол
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