«Уфа» подписала контракт с вратарем Шафинским

Уфа, , 15:20 — REGNUM Футбольный клуб РПЛ «Уфа» заключил соглашение с вратарем Юрием Шафинским, сообщается 3 февраля на официальном сайте команды из Башкирии.

Также в сообщении говорится, что голкипер и команда договорились о заключении долгосрочного соглашения, и что игрок уже присоединился к команде своего нового клуба на учебно-тренировочных сборах в Ларнаке (Кипр).

Шафинский, являющийся воспитанником московской клуба «Торпедо», начал карьеру в 2013 году в качестве запасного вратаря «Локомотива». В 2015 перешел в «Анжи», в 2017 — в «Томь», за которую сыграл в 30 матчах и сыграл в 13 из них на ноль.

Отметим, «Уфа» в настоящее время находится на четырнадцатой строчке турнирной таблицы РПЛ с 16 очками после 17 туров.