«Сан-Хосе» переиграл «Аризону»

Сан-Хосе, США, , 11:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» переиграл команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

Игра проходила на льду «Эс-ЭЙ-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Основное время прошло практически в равной борьбе. Голами у хозяев отметились Кевин Лабанк и Джо Павелски, оба на 33-й минуте. У гостей — Конор Гарланд (30-я) и Джош Арчибальд (48-я).

В овертайме же все решил гол защитника «Сан-Хосе» Брента Бёрна на 64-й минуте при игре 3×3.

Отметим, по итогам игры «Сан-Хосе» с 60 очками находится на пятом месте в турнирной таблице западной конференции НХЛ, «Аризона» там же с 50 очками на двенадцатой позиции.