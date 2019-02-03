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Ковалев победил Альвареса и вернул себе пояс чемпиона WBO

Спорт

Российский боксер одержал победу единогласным решением судей со счетом 120:108, 116:112, 116:112

Ковалев победил Альвареса и вернул себе пояс чемпиона WBO
Никто не забыт. wikimedia.org
Боксёр Сергей Ковалёв с болельщиком

Фриско, США, 3 февраля 2019, 10:55 — REGNUM  Российский боксер Сергей Ковалёв одержал победу над представителем Колумбии Элейдером Альваресом в титульном бою за пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

Бой проходил во Фриско (штат Техас, США) и закончился победой Ковалева, которая была присуждена ему единогласным решением судей со счетом 120:108, 116:112, 116:112.

Этой победой 35-летний Ковалев вернул себе титул чемпиона WBO, который перешел к колумбийцу после поражения российского боксера от него 4 августа 2018 года. Тогда бой закончился техническим нокаутом в седьмом раунде в пользу Альвареса и для проведения ответного поединка Ковалев воспользовался пунктом контракта о возможности проведения матча-реванша.

После этой победы на счету Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья, а также возвращённый титул чемпиона WBO.

На счету его 34-летнего оппонента это первое поражение при 24 победах (12 нокаутом) и первая неудачная защита своего титула чемпиона по версии WBO

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее другой российский боксер Иса Чинаев во Фриско проиграл титульный бой за пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) представителю Ганы Ричарду Комми.

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