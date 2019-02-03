Лионель Месси получил травму и может не выйти на матч с «Реалом»

Барселона, Испания, , 10:48 — REGNUM Аргентинский форвард испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси был травмирован в игре с «Валенсией» и рискует по этой причине некоторое время не выходить на поле, сообщил 3 февраля главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча его подопечных скомандой «Валенсия», его слова приводит «Матч ТВ».

По словам главного тренера «Барселоны», он знает на данный момент только, что у Месси небольшие проблемы с приводящей мышцей бедра.

«Серьёзность повреждения пока непонятна, медицинское обследование проведём завтра», — рассказал Вальверде.

Ввиду данного обстоятельства есть вероятность того, что Месси не сможет принять участие в матче «Барселоны» с командой «Реал» в полуфинале Кубка Испании, который пройдет 6 февраля.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Барселона» сыграла вничью с командой «Валенсия» в матче 22-го тура испанского чемпионата со счетом 2:2, в котором Мессии выручил свою команду, дважды поразив ворота «Валенсии» при счете 0:2 и сделав счет ничейным.