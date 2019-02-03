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«Оттава» проиграла всухую «Детройту»

Спорт

Игра проходила в Оттаве и закончилась победой гостей со счетом 0:2

Оттава, 3 февраля 2019, 10:29 — REGNUM  Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» проиграл всухую хоккеистам «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 февраля Сhampionat.com.

Игра проходила в Оттаве и закончилась победой гостей со счетом 0:2.

Результат игры только еще раз подтвердил текущее место команд в восточной конференции турнирной таблицы НХЛ, где «Оттава» является аутсайдером и находится на две строки ниже «Детройта»

В составе победителей шайбами отметились Декейсер и Хельм на тринадцатой минуте игры поразившие ворота хозяев.

По итогам игры «Детройт» с 49 очками находится на четырнадцатой позиции восточной конференции НХЛ, «Оттава» там же на шестнадцатом, последнем месте с 3 очками.

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