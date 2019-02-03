Лучший бомбардир «Тамбова» переехал в Казахстан для участия в Еврокубках

Тамбов, , 10:15 — REGNUM Нападающий футбольного клуб ФНЛ «Тамбов» из Кот-д'Ивуар Себаи Сенин продолжит свою игровую карьеру в составе казахского клуба «Тобол», сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, приводимым телеканалом, у клуба была договоренность с нападающим из Кот-д'Ивуар о том, что команда отпустит его в случае если футболисту поступит предложение от команды, участвующей в розыгрышах Еврокубков.

«Тобол» добился права выступать в Лиге Европы, а самому Себаи предложили очень хорошие условия», — отметил Худяков и добавил, что казахский клуб компенсирует «Тамбову» все расходы, связанные с игроком.

Также спортивный директор «Тамбова» поблагодарил Себаи Сенина за его игру в команде и заявил, что у команды уже есть кандидаты на его место.

Отметим, 25-летний игрок из Кот-д'Ивуар является лучшим бомбардиром ФНЛ, набрав 8 голов 25 матчей текущего сезона.