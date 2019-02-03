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Компания BMW выпустила электросамокат

Спорт

Цена нового электросамоката от BMW составит 2 399 евро

Берлин, 3 февраля 2019, 09:49 — REGNUM  Известный немецкий автопроизводитель BMW разработал новую модель самоката на электрической тяге, сообщает 3 февраля портал Car.ru.

Новинка получила название X2City и она должна появится в продаже уже 4 февраля. Цена нового электросамоката от BMW составит 2 399 евро.

Автопроизводитель приурочил выпуск X2City ко времени введения в Германии законодательства, регулирующего эксплуатацию подобного типа транспортных средств и, как считают представители компании, введение данных норм будет способствовать спросу на новинку у населения страны.

Максимальная скорость нового электросамоката составит 20 км/ч, он сможет проехать на одном заряде коло 20−30 км, что обеспечит батарея мощностью 408 Ватт.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии компания «Белкоммнумаш» представила новый электробус Е321, построенный на базе троллейбуса А321, который планируется использовать на городских маршрутах.

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