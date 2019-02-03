«Голден Стейт» обыграл «Лейкерс» с дабл-даблами Казинса и Дюранта

Окленд, США, , 09:12 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стейт Уорриорз» одержал уверенную победу над командой «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА, сообщает 3 февраля Sport 24.

Встреча проходила на домашнем паркете «Уорриорз» в Окленде и закончилась со счетом 115:101 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Кайл Томпсон, который смог набрать 28 очков в матче. Также у победителей дабл-даблы записали на свой счет нападающий «Уорриорз» Кевин Дюрант (21 очко + 11 поборов) и его партнёр по клубу Демаркус Казинс (18 очков + 10 подборов).

У их оппонентов самым результативным стал разыгрывающий Рэджон Рондо с 12 очками, 11 результативными передачами и 8 подборами.

По итогам игры «Уорриорз» с 89 очками при 52 играх находятся на втором месте в турнирной таблице регулярного чемпионата НБА, «Лейкерс» с 80 очками на шестнадцатой позиции.