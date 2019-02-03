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«Даллас» обыграл на выезде «Нэшвилл» с 38 сейвами Худобина

Спорт

3:1 в пользу гостей

Нашвилл, США, 3 февраля 2019, 08:51 — REGNUM  Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 февраля Sport 24.

Игра проходила на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыл шведский форвард «Нэшвилла» Калле Йорнкрук на 10-й минуте встречи, однако на этом хоккейная фортуна отвернулась от хозяев и далее забивали только гости.

Это сделали Тайлер Сегин (11-я), сравнявший счет в первом периоде и Блейк Комо (56-я) с Маттиасом Янмаром (57-я), которые повернули концовку матча в пользу своей команды.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин смог отразить 38 из 39 шайб, брошенных по его воротам, его российский же партнер по клубу форвард Александр Радулов отметился в матче результативной передачей.

Отметим, по итогам игры «Даллас» с 58 очками находится на шестом месте запада НХЛ, «Нэшвилл» там же с 66 очками на третьей позиции.

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