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Саид Нурмагомедов одержал победу на турнире UFC Fight Night 144

Спорт

Судьи присудили победу российскому бойцу техническим нокаутом в первом раунде

Бразилиа, 3 февраля 2019, 08:35 — REGNUM  Российский боец смешанного стили (ММА) Саид Нурмагомедов (однофамилец другого известного российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова — прим. ред.) оказался сильнее в поединке с представителем Бразилии Рикардо Рамосо на турнире UFC Fight Night 144, сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

Турнир UFC Fight Night 144 проходил в бразильском городе Форталезе.

Российский 26-летний боец ММА одержал досрочную победу техническим нокаутом над бразильцем, после того как в результате стремительной атаки Саида Нурмагомедова бразильский спортсмен повел себя пассивно в защите и судьи засчитали ему поражение.

Отметим, это вторая победа Саида Нурмагомедова на турнирах UFC, всего в карьере российского бойца теперь 13 побед и одно поражение. У его оппонента 12 побед при двух поражениях.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боксёр Иса Чаниев уступил в титульном поединке за звание чемпиона мира по версии IBF ганцу Ричарду Комми.

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