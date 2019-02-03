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«Сент-Луис» переиграл «Коламбус» на выезде с помощью трех очков Тарасенко

Спорт

4:2 в пользу гостей

Колумбус, США, 3 февраля 2019, 08:06 — REGNUM  Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 февраля Сhampionat.com.

Игра проходила на льду «Нэйшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Победа гостей оказалась по-настоящему волевой, так как в первом матче они пропустили две шайбы и смогли отыграться и выиграть только в третьем периоде.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал главной звездой матча, набрав 3 (1 шайба + 2 результативные передачи») очка.

В составе победителей шайбами отметились Бьёркстранд (47-я), Тарсенко (47-я), Дюбуа (58-я при игре 6×5) и Сундквист (60-я в пустые ворота).

У их соперников голы на счету О’Райлли и Гуннарсона (20-я).

По итогам игры «Сент-Луис» с 51 очком находится на десятом месте западной конференции НХЛ, «Коламбус» с 59 очками на восьмом месте востока.

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