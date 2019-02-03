Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
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Чаниев уступил в бою за титул чемпиона мира по версии IBF

Спорт

Бой закончился техническим нокаутом во втором раунде

Фриско, США, 3 февраля 2019, 08:06 — REGNUM  Российский боксер Иса Чаниев проиграл титульный бой за пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) представителю Ганы Ричарду Комми, сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

Поединок проходил в городе Фриско (штат Техас, США) и закончился победой ганского боксера техническим нокаутом во втором раунде, при этом Чаниев уже в ходе первого раунда оказался в нокдауне.

Это первая попытка 26-летнего российского боксера завоевать титул чемпиона мира и теперь в его активе 13 побед (6 нокаутом) и два поражения.

На счету Комми теперь 28 побед (25 нокаутом) и также два поражения.

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